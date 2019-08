© foto di puma.com

A quasi dieci mesi dalla tragica scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha, il Leicester ha un nuovo presidente. Le Foxes hanno infatti comunicato che sarà Aiyawatt, figlio del tycoon thailandese morto in un incidente aereo, a succedere al padre nella massima carica societaria. Aiyawatt lascia così il ruolo di vice-presidente, che sarà preso da suo fratello Apichet. "Migliorare il club era il sogno di mio padre - ha spiegato il nuovo numero uno del Leicester - È un sogno di tutti noi e sarà un onore per me guidare la società nel suo inseguimento".