Diego Costa a Marca: "Contro il Real vogliamo vincere sempre"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista a Diego Costa in vista del derby tra Real Madrid e l'Atletico: "Vogliamo sempre vincere contro il Real, come loro nei nostri confronti". La sfida è più sentita che mai, con i Blancos in crisi dopo la pesante sconfitta di Siviglia e i Colchoneros a caccia del successo per tornare subito in corsa per il titolo.