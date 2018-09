Diego Costa contro Conte: "Il tempo è galantuomo. Guardate ora dov'è"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attacco di Diego Costa nei confronti di Antonio Conte. L'attaccante dell'Atlético Madrid ha parlato a Marca dei sui problemi al Chelsea: "Ho vissuto un periodo molto brutto. E non per colpa mia. La gente parlava, ma il tempo rimette a posto le cose. Guardate l'allenatore dov'è, guardate come è finita con Conte. Ha chiuso in malo modo col Chelsea a causa dei suoi modi. Il Cholo è invece un tecnico diretto. Ti dice le cose chiaramente. Lì è successo il contrario. Siamo diventati campioni e alla fine mi ha mandato un messaggio dicendomi che non mi voleva. Quando poi mi hanno detto che dovevo allenarmi con la squadra riserve era ormai chiaro per me che dovevo tornare all'Atlético, nonostante le altre offerte ricevute".