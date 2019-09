Diego Costa: "Il sogno di Griezmann era Messi, il mio è il Flamengo"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato al canale youtube "Que Partidazo": "Il sogno di Griezmann era quello di giocare con Messi e Suarez. Conosciamo tutti il giocatore ed è normale che abbia avuto voglia di testare la sua forza. Se mi avesse chiesto un consiglio in merito gli avrei detto che era giusto provare un'esperienza diversa. E' una decisione normale. E' sempre stato un esempio per tutti, non possiamo certo parlare male di lui, anzi dobbiamo ringraziarlo. Joao Felix? Quando è arrivato ho capito che è una persona calma e tranquilla, non vuole diventare una star. Ha qualcosa di diverso dagli altri, lo vedono tutti, i tifosi e l'intera squadra. Il mio futuro? Vedremo se il Flamengo mi vorrà tra 2-3 anni. E' la squadra in cui tutti i brasiliani vorrebbero giocare. Sarebbe un sogno per me andare in Brasile a giocare, non potrei dire di no al Flamengo".