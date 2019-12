© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto in bilico, e probabilmente sarà così fino al 90'. L'equilibrio regna sovrano nel Gruppo C, dove il Manchester City non sembra aver nessuna intenzione di regalare la qualificazione alla Dinamo Zagabria e fa sperare l'Atalanta, ancora sullo 0-0 a Kharkiv contro lo Shakhtar. Uno a uno in Croazia: Dani Olmo apre al 10', Gabriel Jesus pareggia al 34'. All'intervallo, la situazione in classifica è invariata; gli ultimi 45' saranno decisivi per stabilire chi andrà agli ottavi e chi invece sarà retrocesso in Europa League.