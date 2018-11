Dinamo Kiev, Khatskevich: "Decisivo l'adattamento al campo sintetico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta in Kazakistan per la Dinamo Kiev di Aljaksandr Khatskevich. Il tecnico del club ucraino ha presentato la gara contro l'Astana in conferenza stampa. "Quanto influirà il clima riscaldato all'interno dello stadio dell'Astana? Giocare a 15° anziché nel gelo di fine novembre sarà sicuramente un vantaggio. E' una temperatura ideale per giocare. L'incidenza del prato sintetico? Ogni tappeto ha le sue specifiche. Non abbiamo molta esperienza sui campi sintetici. Anche lo scorso anno nella sfida contro lo Young Boys ci siamo dovuti adattare. Lo stesso accadrà domani: prima ci adatteremo alle specifiche del campo e meglio sarà per il nostro gioco. Astana senza gare ufficiali dopo la vittoria del campionato? Non è il primo anno che la squadra si trova in questa condizione e hanno sempre adattato il loro lavoro agli impegni internazionali. Per questo non credo ch e ci sarà alcun vantaggio per noi. Il giocatore più pericoloso dell'Astana? Hanno un gruppo di attaccanti di alto livello, complementari l'uno con l'altro. C'è chi è più forte fisicamente e chi invece è più tecnico. Per questo i pericoli possono arrivare da ognuno di loro così come da elementi degli altri reparti".