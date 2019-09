Dinamo, Petkovic: "In Italia si parlava sempre di me, mai degli avversari"

Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta: "Se giochi in nazionale o con la Dinamo ci sono aspettative diverse. L'idea di gioco è quella di giocare a calcio con la palla a terra, ma soprattutto per vincere. Si parlava tanto del mio talento in Italia. Non trovo differenze su giocatori o meno, anche in Italia si parlava sempre di me e non dei miei avversari. Domani sarà uguale, se io giocherò bene insieme ai miei compagni andrà bene".