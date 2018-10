Dinamo Zagabria, Bjelica: "Col Trnava a porte chiuse, un vero peccato"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Dinamo Zagabria, Nemanja Bjelica, parla alla vigilia della gara contro lo Spartak Trnava. I croati sono a sei punti, in un girone che vede a sorpresa l'Anderlecht ancora a zero punti. "Purtroppo giocheremo in casa loro ma a porte vuote: è forse un vantaggio, è vero, ma giocare davanti ai tifosi è un'altra cosa. Comunque vogliamo fare risultato: non avranno le qualità di Fenerbahce e Anderlecht, ma sono una squadra vera. E poi la Dinamo non accetta la mediocrità: vogliamo sempre essere i migliori".