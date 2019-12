© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida del girone di Champions contro il Manchester City. Nello stesso gruppo è presente l'Atalanta, interessata dunque da questa partita per l'eventuale passaggio del turno. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore croato: "Domani l'unico risultato che ci può migliorare è la vittoria davanti ai nostri tifosi. Sarà molto più facile provare a essere offensivi con lo stadio pieno. Il City è una delle migliori squadre al mondo ma al di là di questo noi vogliamo vincere. Le ultime partite europee le abbiamo scordate da un pezzo. Quello che è successo un mese fa non ci interessa. Molto dipenderà dal rendimento del City, perché sono una squadra di grande qualità".