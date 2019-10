© foto di LR Press

Trasferta in casa dello Shakhtar per la Dinamo Zagabria di Nenad Bjelica. Sulla sfida in Ucraina si è espresso il tecnico dei croati: "La formazione? La deciderò dopo l'allenamento di domani in Ucraina. Le sensazioni sono positive ma poi serve la riprova del campo. Lo Shakhtar? Ha una qualità offensiva elevatissima grazie ai tanti giocatori brasiliani. Sono tutti elementi imprevedibili e di talento. Detto questo è una squadra completa in ogni reparto e noi dovremo fornire una prestazione migliore di quella contro il Manchester City (Dinamo e Shakhtar sono le altre due formazioni presente nel girone dell'Atalanta, ndr), specialmente in attacco".