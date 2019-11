© foto di LR Press

L'allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, ha parlato di Dani Olmo e del suo futuro: "È impressionante sia come giocatore che come persona. Modesto e ambizioso allo stesso tempo. Vuole imparare ogni giorno e sono orgoglioso di averlo in squadra. Su di lui ci sono molte offerte. Alla fine il club e il giocatore decideranno la migliore soluzione. È pronto a giocare nei migliori club europei".