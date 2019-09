In casa Dinamo Zagabria si è passati molto rapidamente dalla gioia, per la vittoria contro l'Atalanta così ampia e quasi impossibile da pronosticare, alla delusione per un brusco stop in campionato. I detentori della Prva Liga croata infatti ieri sera sono stati sconfitti, con notevole sorpresa, dalla neo-promossa Varazdin. Di misura: 1-0 il risultato a favore della piccola squadra situata a poca distanza dalla capitale. La firma di Guera Djou poco dopo l'ora di gioco.