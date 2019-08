Disastro Barcellona, il campionato inizia con un ko: l'Athletic vince 1-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inizia con una sconfitta il campionato del Barcellona. I campioni in carica sono caduti sul campo dell'Athletic Club nell'anticipo della prima giornata di Liga. 1-0 il punteggio finale, maturato grazie al gol di Aduriz in rovesciata nei minuti finali. Da segnalare l'infortunio muscolare di Luis Suarez, con l'uruguaiano costretto a lasciare il campo dopo poco più di mezz'ora di gioco per un problema al polpaccio.