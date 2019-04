© foto di Gaetano Mocciaro

Disastro Marsiglia nell'ultimo turno di Ligue 1. Ieri sera contro un Nantes che non ha nulla da chiedere al campionato è arrivato un clamoroso ko casalingo (1-2) nonostante Mario Balotelli, arrivato al settimo centro da quando indossa la maglia dell'OM. "Crisi europea" è il titolo scelto da L'Equipe. Pessimismo da parte de La Provence: "Questa volta è finita". La vittoria del Rennes in Coupe de France, che si aggiunge a quella dello Strasburgo dello scorso 31 marzo in Coupe de la Ligue, ha stravolto i meccanismi di qualificazione alla prossima Europa League, dove vi accederà solamente la quarta classificata della Ligue 1. Il Marsiglia ora è quinto, staccato di cinque lunghezze dal Saint-Etienne: il rischio di una stagione senza competizioni continentali è altissimo.