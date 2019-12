Disastro Russia, tutte le squadre eliminate dalle coppe europee

© foto di Insidefoto/Image Sport

Russia fuori dalle coppe. Con l'eliminazione del Krasnodar, travolto nell'ultimo quarto d'ora dal Getafe, si è chiusa una fallimentare campagna europea. La prima a salutare risale ad agosto, con l'Arsenal Tula fuori al secondo turno di qualificazione per mano degli azeri del Neftci Baku. Pessimo il cammino del CSKA Mosca, che nella fase a gironi di Europa League ha chiuso all'ultimo posto in un girone tutt'altro che irresistibile, comprendente Espanyol, Ludogorets e Ferencvaros. Il Krasnodar aveva illuso in estate, eliminando ai preliminari di Champions il Porto, salvo poi uscire ai playoff contro il Krasnodar, retrocedendo in Europa League e finendo dietro Basilea e Getafe. In Champions League la Lokomotiv, dopo il successo illusorio a Leverkusen contro il Bayer, ha collezionato sconfitte fino a trovare l'eliminazione da tutte le competizioni con un turno d'anticipo. Infine lo Zenit: qualificati agli ottavi fino a otto minuti dalla fine, il pareggio del Lione li ha fatti precipitare all'ultimo posto. Contro il Benfica per la squadra di Semak è una disfatta: una sconfitta di misura avrebbe garantito almeno l'Europa Legue e invece è arrivato un netto 3-0 maturato nella ripresa. Settima nel ranking, la Russia ora rischia il tracollo anche perché le nazioni che sono alle spalle (Belgio, Olanda, Ucraina) hanno ancora squadre in corsa.