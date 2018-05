Disastro WBA, in estate sarà rivoluzione sul mercato

La disastrosa stagione del West Bromwich Albion, attualmente ultimo in classifica in Premier League e senza prospettive rosse per il futuro, porterà ad una profondo rivoluzione in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, la dirigenza inglese lascerà partire molti degli attuali titolari della squadra: fra questi - si legge - ci sono Jonny Evans, Nacer Chadli, Gareth Barry, Craig Dawson e James McClean.