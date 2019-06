© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Disavventura per Alvaro Morata. Mentre l'attaccante era con la Nazionale dei ladri muniti di armi sono entrati nella sua abitazione trovando dentro la sua famiglia. I delinquenti hanno rubato oggetti di grande valore economico e affettivo. Nonostante l'intervento della polizia, i malviventi sono riusciti a scappare per tempo. Le investigazioni sono aperte, fortunatamente non sono stati riscontrati danni fisici.