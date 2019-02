Vigilia di Clasico, ritorno della semifinale di Copa del Rey. Si gioca al "Bernabeu", si riparte dall'1-1 dell'andata a Barcellona. Ecco come i giornali spagnoli hanno aperto stamattina: Marca pone l'accento sul caso-Bale, col gallese in rotta con lo spogliatoio ma che dovrebbe essere schierato domani da Solari: "Aggiustalo contro il Barça" è il titolo. "Piano anti-Vinicius" è il titolo di As che parla delle strategie di Valverde per fermare il brasiliano: Semedo e Sergi Roberto per contenerlo. La stampa catalana invece, memore del regalo ricevuto dal Real Madrid nell'ultimo turno di Liga contro il Levante (assegnato un rigore inesistente, nonostante il VAR, ai blancos) pone l'accento sulla questione arbitrale: "Allarma" titola Sport: "Spogliatoio blaugrana molto preoccupato dopo le decisioni arbitrali favorevoli al Madrid giusto prima dei due clasicos. I giocatori credono che i blancos abbiano cercato intenzionalmente di distabilizzare il VAR". Dello stesso avviso Mundo Deportivo: "Allerta VAR" il titolo: "I falli in favore del Madrid inquietano il Barcellona. Decisioni scandalose hanno permesso ai blancos di non abbandonare già la Liga".