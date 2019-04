Domani United-City, Guardiola: "Quattro gare per confermarci campioni"

© foto di Imago/Image Sport

E' in programma domani il derby di Manchester, all'Old Trafford. Pep Guardiola, tecnico del City, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro lo United. "Restano quattro gare e sono quattro partite tutte da vincere per confermarci campioni d'Inghilterra. Domani non è una partita facile ma sicuramente bella da giocare e sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare", ha detto l'ex manager del Barcellona e del Bayern Monaco che non si fida dei rivali cittadini nonostante un momento poco felice. "Mi aspetto di vedere domani il miglior United. Hanno orgoglio, prepareranno la partita come sempre, tenendo conto dei loro punti forti e di quelli deboli e cercheranno di vincere. Solskjaer già in discussione? Gli sono vicino. Nel nostro lavoro siamo soli, ci sentiamo soli, ma dobbiamo accettarlo, altrimenti meglio starsene a casa", le sue parole.