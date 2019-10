© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti allenatori esonerati negli ultimi giorni. Tra questi, anche Sylvinho, che ha chiuso la sua parentesi al Lione conquistando solo nove punti in 9 giornate. Raymond Domenech, ex CT della Francia, ha commentato la decisione di Aulas: "Sono deluso, perché un esonero è sempre triste, significa che c'è un fallimento. Ma in generale non è il fallimento di un singolo uomo: è il fallimento di una scelta, di una squadra, di un'intera organizzazione. Riusciremo per una volta a dire che la colpa è del club, se pretende di giocare per i primi posti e si ritrova in zona retrocessione dopo nove giornate? Aulas dovrebbe fare qualcosa".