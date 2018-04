Don Balon annuncia: il Barcellona ha contattato Conte per la panchina

© foto di Imago/Image Sport

Clamorosa suggestione spagnola, anzi catalana, per Antonio Conte. A lanciarla è la notissima testata iberica Don Balon, che fa sapere come il Barcellona abbia avviato dei primi contatti con l'attuale allenatore del Chelsea, avendolo individuato come possibile successore di Ernesto Valverde alla guida dei blaugrana. Nonostante la vittoria della Copa del Rey ieri sera, e una Liga che si appresta a conquistare, l'attuale tecnico non è infatti certo di poter mantenere il proprio posto a fine stagione, vista anche l'eliminazione con la Roma in Champions.