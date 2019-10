© foto di Federico De Luca

Balzato agli onori delle cronache per aver rubato l'orologio al compagno di squadra nel Nizza Dolberg, il giovane attaccante Lamine Diaby-Fadiga, dopo il licenziamento dal club rossonero, continua a vivere un momento altamente negativo. Il giocatore, che ha firmato per il Paris FC da svincolato, ha ricevuto una squalifica di 7 giornate per un'espulsione ottenuta nell'ultima partita giocata con l'U19 degli Aquilotti.