Dopo l'addio al St Pauli. Sahin si allena col Basaksehir, club di Erdogan

Nelle scorse ore è arrivato il licenziamento da parte del St. Pauli . Oggi Cenk Sahin ha già trovato una nuova squadra pronta a concedergli la possibilità di allenarsi. Il classe '94 ha fatto immediatamente rientro in Turchia e da oggi si allenerà con l'Istanbul Basaksehir, avversaria della Roma in Europa League e conosciuta come la "squadra di Erdogan". A riportarlo è la Bild.