© foto di Alberto Fornasari

Prosegue il giro dei centri sportivi da parte di Jack Rodwell, centrocampista inglese classe '91 svincolato dalla scorsa estate dopo la scadenza del contratto col Blackburn. Il calciatore di Southport in autunno ha effettuato due periodi di prova in Italia: il primo alla Roma, il secondo al Parma. Entrambi non si sono tramutati in un tesseramento e Rodwell a quel punto, ha fatto ritorno in patria per nuovi provini. Adesso l'ex calciatore del Manchester sta effettuando un test con lo Sheffield United, una delle sorprese dell'attuale Premier League che dopo 17 giornate occupa la settima posizione.