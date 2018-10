Dortmund-Atlético, formazioni ufficiali: Favre con Reus punta centrale

Carpi, Bonacini: "Così non mi sta bene. Deciderò io la fine del ritiro"

Carpi, a gennaio almeno 5 innesti: Luppi obiettivo per l'attacco

Palermo, Puscas: "Felice di essermi sbloccato. Ora voglio un gol in casa"

Serie B, il Giudice Sportivo: due turni di stop per Gyomber

Monza, per Fossati contratto fino al 2020 con opzione in caso di B

Venezia, Litteri: "Col Palermo per me è un mezzo derby"

No alla Serie B a 19 squadre, il TAR accoglie il ricorso della Ternana

Lecce, Sticchi Damiani: "A Foggia per giocarsela a viso aperto"

Serie B, possibile assemblea straordinaria per domani

Serie B, convocata assemblea straordinaria per domani

ATLETICO (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Lucas, Filipe Luis; Lemar, Koke, Thomas, Saul Niguez; Diego Costa, Griezmann. All. Simeone.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Diallo, Zagadou, Hakimi; Delaney, Witsel; Pulisic, Gotze, Bruun Larsen; Reus. All. Favre.

Di seguito le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Atlético, sfida valida per la terza giornata del Gruppo A:

