Sono 100mila euro di multa comminati a Jadon Sancho, escluso dal tecnico Lucien Favre dalla partita contro il Borussia Monchengladbach per motivi disciplinari non meglio precisati. In merito, comunque, il direttore sportivo Michael Zorc ha fatto sapere che il turno di stop per punizione era solamente per una partita e che l'inglese sarà regolarmente disponibile per la sfida contro l'Inter. La Bild ha ricostruito l'episodio, sottolineando come il giocatore, al rientro dalla Nazionale, non si fosse allenato con la squadra senza portare giustificazione alcuna.