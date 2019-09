© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 4-0 con il quale il Borussia Dortmund ha superato il Bayer Leverkusen nell'ultimo turno di Bundesliga è stato il miglior viatico per affrontare l'esordio in Champions League contro il Barcellona: "Dovremo essere sul pezzo per 95' - ha detto il tecnico dei gialloneri Lucien Favre in conferenza stampa -, grazie anche al supporto dei nostri tifosi che in casa sono sempre fondamentali. Dovremo difendere molto, molto bene. Messi? Dovremo fare molta attenzione che lui sia in campo o meno".