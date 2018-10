Dortmund, Favre: "Gara fantastica per noi e i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un incredibile 4-3 arrivato contro l'Augsburg al 96' e un secondo tempo spettacolare, Lucien Favre si è complimentato con il suo Borussia Dortmund ma anche con gli avversari: "Non è stata la nostra gara migliore, ma è stata fantastica per gli spettatori e per noi. Abbiamo continuato a provare e provare a vincere, è stato molto difficile trovare alcuni spazi ma l'Augsburg è stato pericoloso per tutta la gara".