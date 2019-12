Dortmund, Favre: "Inter-Barça? Dobbiamo pensare solo a vincere"

Mentre l'Inter si giocherà le sue chance qualificazione a San Siro contro il Barcellona, il Dortmund, rivale dei nerazzurri per il passaggio agli ottavi di Champions League, affronterà lo Slavia Praga già fuori da tutto. Lucien Favre, tecnico del club tedesco, ha parlato delle possibilità di qualificazione della sua squadra, ma anche di Inter-Barcellona di domani a Milano: "Tutto è ancora possibile - ha dichiarato durante la consueta conferenza stampa della vigilia -. Ovviamente sappiamo che dobbiamo assolutamente vincere. In campo dovremo dare tutto per ottenere questa vittoria. Potremmo qualificarci anche con un pareggio, ma a quel punto tutto dipenderebbe dal risultato di Inter-Barcellona. Noi dovremo concentrarci sulla nostra partita e alla fine vedremo come andrà a finire".