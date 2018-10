Dortmund, Favre: "Meglio nella ripresa, espresso un buon calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, è intervenuto al termine del match vinto contro il Monaco. L'allenatore dei tedeschi è soddisfatto per come la squadra ha interpretato il match. Ecco le sue parole riportate dall'account Twitter ufficiale del club: "Nel primo tempo non trovavamo spazi, il modulo del Monaco ci stava mettendo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo conquistato molti palloni e davanti abbiamo espresso un buon calcio".

Favre è soddisfatto anche dell'inizio dei suoi nella Champions League: "Abbiamo iniziato davvero bene. Sei punti e quattro gol fatti, senza subirne uno. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita", ha concluso il tecnico del Dortmund.