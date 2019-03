© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Borussia Dortmund Lucien Favre ha presentato così in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma domani col Tottenham: "Sappiamo che sarà difficile passare il turno dopo la sconfitta per 3-0 di Londra, ma nel calcio non si sa mai cosa possa succedere. Ogni partita ha una storia a sé. L'andata è finita da un pezzo, adesso dobbiamo concentrarci solamente sul ritorno. Siamo consapevoli di poter far male al Tottenham, ma servirà una prestazione di alto livello da parte di tutta la squadra".