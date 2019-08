© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 5-1 rifilato all'Augsburg al debutto in Bundesliga, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre ha detto: "Siamo rimasti molto sorpresi dallo 0-1 dopo 30 secondi. Ma siamo rimasti molto tranquilli e abbiamo pareggiato subito. Il ritmo è aumentato nel secondo tempo, il che è stato molto buono. Il risultato è stato quindi chiaro e meritato. Ma abbiamo ancora alcune cose su cui lavorare. Vogliamo migliorare ogni giorno. Per me è importante che i giocatori facciano progressi, individualmente ma anche collettivamente".