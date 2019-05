© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un solo anno di contratto e le sirene dell'Arsenal. Per Mario Gotze quella che sta per iniziare sarà un'estate molto importante a livello professionale. Sull'attaccante del Borussia Dortmund fa il punto della situazione Kicker che parla di colloqui a breve fra le parti per valutare la possibilità di un rinnovo di contratto. Difficile, però, che il Dortmund confermi a Gozte le attuali cifre anche per il futuro. Al momento l'ex Bayern è il secondo giocatore più pagato della rosa dei vicecampioni di Germania e per mantenere tali standard servirebbe un cambio di maglia. Magari proprio all'Arsenal che lo sta già valutando.