Dortmund, Götze: "L'impiego dal 1'? Non mi ha sorpreso ma reso felice"

Il trequartista del Borussia Dortmund, Mario Götze, ha commentato il 4-0 all'Atlético Madrid: "Ho saputo che avrei giocato nel pomeriggio. Non ero sorpreso, semmai felice, soprattutto per come poi è finita. Ad essere onesti se avessimo ceduto durante il forcing dell'Atlético dopo l'intervallo, sarebbe stata una partita differente".