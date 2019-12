Dortmund, Hakimi tornerà al Real Madrid. Lo vuole Zidane

© foto di Imago/Image Sport

A meno di clamorose novità il futuro di Achraf Hakimi sarà nuovamente al Real Madrid. Stando a quanto pubblicato quest'oggi da Marca il laterale oggi in prestito biennale al Borussia Dortmund tornerà in estate in Spagna per precisa volontà di Zinedine Zidane. Il tecnico francese lo vuole, infatti, nella rosa dei Blancos per la prossima stagione