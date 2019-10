Dortmund, prima dell'Inter c'è il 'gladbach. Brandt: "Rialziamoci subito"

Julian Brandt, esterno d'attacco del Borussia Dortmund, ha parlato a BVB TV della sua esperienza coi gialloneri, prossimo avversario Champions dell'Inter. "I risultati riflettono i miei primi mesi qui: up and down, sono quel tipo di persona che non inizia mai al top. Certo, è stato bello iniziare bene alla prima, segnando, qui in casa. Poi serve tempo per tutto, per adattarsi a squadra e compagni, è normale. Il Dortmund è una costante da anni, sempre nelle prime tre. Contro di noi le avversarie parcheggiano il bus e via, c'è chi prova a giocare: dobbiamo abituarci, devo farlo, guardo al futuro con ottimismo e i tempi d'oro torneranno presto. Il Dortmund? Non c'è una sola parola per descrivere questa realtà, però è una famiglia, qualcosa che ti prende il cuore. Il nostro momento? Vogliamo risalire, ci sono state gare turbolente ma vogliamo uscirne presto, sin da subito. Abbiamo la chance giusta nelle prossime gare, possiamo riscattarci coi tifosi.I ragazzi sono motivati e carichi".

Sulla gara col 'gladbach capolista "Batterli? Detta così sembra facile. Comunque giocare a casa ci fa avere un dodicesimo uomo. Loro sono in grande forma, sono in fiducia ma in casa siamo forti, daremo tutto per vincere".