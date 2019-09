© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio dall'alto coefficiente di difficoltà per il Borussia Dortmund. Al Signal Iduna Park arriverà domani sera il Barcellona. Sulla sfida contro i catalani ha preso la parola Marco Reus in conferenza stampa. "Ci aspetta una partita difficile - ha spiegato il capitano giallonero. Dovremo essere coraggiosi e puntare tutto sul nostro gioco".

Reus poi si concentra su Paco Alcacer, attaccante arrivato al Dortmund proprio dal Barça: "Non vede l'ora di affrontare la sua ex squadra. Lì ha trascorso anni bellissimo e penso che sarà una serata importante. Paco è un calciatore fondamentale per noi".

Infine Reus ha parlato anche di Leo Messi: "È il migliore al mondo e lo sanno tutti, ma noi abbiamo la squadra giusta per batterlo assieme a tutto il Barcellona".