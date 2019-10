© foto di Imago/Image Sport

Bordata di Hans-Joachim Watzke, nei confronti di Pierre-Emerick Aubameyang. Ai microfoni del Suddeutsche Zeitung il CEO del Borussia Dortmund ha dichiarato circa il suo ex giocatore: "Sta facendo ottime cose all'Arsenal ed è contento quando guarda il suo conto in banca, ma martedì e mercoledì deve guardare la Champions in televisione e questa cosa sicuramente gli dispiace". Il gabonese ha giocato quattro anni e mezzo al BVB, prima di approdare in Inghilterra dove fin qui non ha mai più calcato il palcoscenico del massimo torneo continentale.