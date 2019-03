© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si complica la vita del Borussia Dortmund, che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 nei primi 45' contro il Tottenham al "Signal Iduna Park". Nonostante il piglio del gioco sia dei gialloneri, gli Spurs hanno resistito grazie anche a un ottimo Lloris. La partita d'andata, ricordiamo, è terminata 3-0 per i londinesi e ora, per gli uomini di Lucien Favre, servirà un'impresa.