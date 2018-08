Dortmund travolge Lipsia. Bild: "Favre davanti al Bayern"

"Favre davanti al Bayern" titola Fussball Bild oggi in edicola. Il Borussia Dortmund si è imposto con autorevolezza alla prima di Bundesliga, travolgendo per 4-1 il Lipsia, facendo così meglio dei bavaresi che venerdì avevano battuto per 3-1 l'Hoffenheim. Spazio anche al mercato con l'imminente trasferimento di Sebastian Rudy allo Schalke 04 per 16 milioni.