Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, non ha dubbi sul futuro del talento Jadon Sancho: "Non lo venderemo, questa è la realtà. Abbiamo già chiarito col suo entourage che nella prossima stagione Sancho giocherà ancora per il Borussia Dortmund", le sue parole a Eurosport Germany. Il talento scuola Manchester City in questa stagione ha realizzato finora 9 gol e 18 assist in 36 presenze.