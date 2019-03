© foto di Insidefoto/Image Sport

Con il successo conquistato contro il Wolfsburg, il centrocampista del Borussia Dortmund, Axel Witsel ha ammesso l'importanza di questi tre punti: "È una vittoria davvero importante e tutti sanno che la nostra prossima partita è in casa del Bayern Monaco. Nessuno si aspettava che il Bayern lasciasse punti a Friburgo prima di queste gare. Ora siamo primi in classifica e non vogliamo che questa cosa cambi. Andremo a Monaco con la stessa motivazione e faremo di tutto per vincere". Il Klassiker è già iniziato.