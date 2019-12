Douglas Luiz: "Era volontà di Dio che non giocassi per il City"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine, Douglas Luiz, centrocampista classe '98, è riuscito (con ottimi risultati peraltro) a giocare in Premier League. Oggi il brasiliano gioca con l'Aston Villa, ma in passato era stato acquistato dal Manchester City, con cui non era stato tesserato per la mancata concessione del permesso di lavoro in UK. Intervistato dal Telegraph, il giovane è tornato sull'argomento: "Dobbiamo lasciare che sia Dio a lottare per noi e per le nostre cause. Non era la sua volontà che ottenessi il permesso. Mi è dispiaciuto, ma nel poco tempo che ho potuto trascorrere con Guardiola ho imparato molto. Sono arrivato in Inghilterra con una mentalità molto chiusa quando si tratta di tattica, ma lui mi ha insegnato molto. Ora ho quattro anni di contratto con l'Aston Villa e il City ha un'opzione per riacquistarmi, ma i Villains mi hanno aperto le porte della Premier. E il desiderio del City era vedermi in questo Paese, quindi sono contenti anche loro".