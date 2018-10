Dramma Leicester, Eriksson su Srivaddhanaprabha: "Era un generoso"

Premier League, ma non solo, nel lutto per la scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester che ha perso la vita nell'incidente occorso al suo elicottero ieri sera. Ai microfoni della BBC arrivano alcune dichiarazioni di Sven-Goran Eriksson, da qualche ora ct delle Filippine e in passato sulla panchina delle Foxes: "Quello che ha fatto per il Leicester è stato incredibile. Ha preso il club in seconda divisione e l'ha portato in prima, vincendola e rendendo la squadra una delle big della Premier League. Durante il mio periodo lì lui e la sua famiglia hanno visto ogni singolo incontro, e venivano spesso a salutarci all'allenamento. Erano fantastici. Mi ha licenziato ma penso che abbia fatto bene: presi i giocatori sbagliati, fallii. Se chiedete a chiunque vi dirà che è stato un uomo enormemente generoso".