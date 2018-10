Dramma Leicester, il cordoglio del Principe William

Comunicato ufficiale del Principe Willian, Duca di Cambridge, in merito alla tragedia che ha colpito il Leicester: "I miei pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di Vichai Srivaddhanaprabha e tutte le vittime del terribile schianto che ha coinvolto il Leicester City Football Club. Sono stato fortunato ad aver conosciuto Vichai. È stato un businessman dai forti valori che si è dedicato alla famiglia e ha supportato un considerevole numero di cause caritatevoli. Ha dato un grande contributo al calcio, non ultimo la magica stagione del 2016 con il Leicester che ha catturato l'immaginazione di tutto il mondo. Mancherà a tutti gli appassionati di sport e alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo".