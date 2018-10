Dramma Leicester, l'ex Mahrez: "Srivaddhanaprabha come un padre"

© foto di Imago/Image Sport

Riyad Mahrez, protagonista della vittoria del Manchester City contro il Tottenham, parla così della scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha, l'uomo che ha fatto grande il Leicester: "E' molto difficile per me, il boss era una persona speciale per me. Ho vissuto quattro anni e mezzo lì e ho tanti ricordi con lui. Era un grande uomo, sono molto, molto triste per quello che è successo. Gli ho dedicato il gol di oggi perché ha fatto tantissimo per me e per il Leicester. E' difficile parlarne perché è davvero triste, per noi è stato come un padre".