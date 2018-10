Dramma Leicester, morto il presidente. Vardy: "Una leggenda per me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sto lottando per trovare le parole giuste .... ma per me tu sei una leggenda, un uomo incredibile che ha avuto il cuore più grande, l'anima del Leicester City Football Club. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, per la mia famiglia e il nostro club. Mi mancherai davvero, riposa in pace", così Jamie Vardy ha salutato il presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha, morto nello schianto dell'elicottero.