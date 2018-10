Dramma Leicester, Ranieri: "Il presidente era un illuminato. Sono scosso"

IL BARCELLONA PUNTA CANCELO. MAROTTA-INTER, CI SIAMO QUASI. SUSO TRA RINNOVO E MERCATO. FIORENTINA E PARMA PENSANO A DONATI Fondamentale, irrinunciabile. Joao Cancelo si è già preso la Juventus e il giocatore arrivato dal Valencia per 40 milioni di euro, è ora gioiello che tutti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

AS, Real è goleada letal: Florentino vuole Conte

Marca: "Non è solo colpa di Lopetegui. Ora il pompiere Conte"

Dramma Leicester, The Guardian: "Il giorno più buio"

Il Corriere Fiorentino sui viola: "Le armi in pugno"

Claudio Ranieri ha vissuto con Vichai Srivaddhanaprabha la splendida favola del Leicester, nell'anno della storica conquista della Premier League. Ai microfoni di Sky Sport , il tecnico italiano ha ricordato il patron, scomparso nel tragico incidente di sabato: "La notizia mi ha scosso tremendamente. Era una persona buona, un uomo d'oro. Aveva sempre una parola di conforto per tutti, la sua positività era contagiosa. Non ha mai fatto pesare un risultato negativo, quando veniva negli spogliatoi dava la carica con il suo sorriso. È stato un padre, ha dato tranquillità a tutti. Un illuminato, tutto ciò che ha toccato migliorava e sapeva scegliere le persone. Il figlio Todd seguirà le orme del padre, è innamorato del calcio".

