Mehmet Dalman, presidente del Cardiff City, intervistato dalla BBC ha parlato della questione relativa al pagamento del cartellino di Emiliano Sala: "Se saremo contrattualmente obbligati a pagare il Nantes lo faremo, siamo un club d'onore Ma se non siamo obbligati, e ci sono alcune anomalie, state certi che in qualità di presidente farò del mio meglio per difendere gli interessi del club. Al momento stiamo ancora raccogliendo tutte le informazioni sufficienti. Una volta fatto ciò, ci sederemo ad un tavolo con il Nantes e vedremo il da farsi. Loro hanno chiesto quello che credono sia loro dovuto, ma c'è un processo in corso avviato da loro. Quello che stiamo dicendo è che non siamo d'accordo con quel processo dati gli eventi straordinari che hanno avuto luogo e le tragiche circostanze. Chiediamo di capire che ancora ci sono ancora troppe domande senza risposte".