Dramma Sala, Warnock: "Settimana traumatica, mai vissuto momenti così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neil Warnock, tecnico del Cardiff, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa dopo la scomparsa dell'aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala, attaccante acquistato dai gallesi qualche giorno prima: "È stata una settimana traumatica, la più difficile della mia carriera. Pensi 24 ore al giorno a quello che dovresti fare e non riesci a dormire. In 40 anni di carriera non ho mai vissuto momenti così. Quando ho visto Emiliano con la nostra maglia, ho pensato subito che era un giocatore ideale per noi, che avrebbe segnato tanti gol. Abbiamo parlato per un mese e mezzo, so quanto volesse giocare con noi. In un mondo ideale non credo vorrei ci fosse una partita. Non vorrei allenare, almeno per come mi sento ora. Il calcio è importante, ma credo che tragedie del genere cambino molto la prospettiva di come si vive".